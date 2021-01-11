شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يرفض سياسة الدور في حراسة المرمى ويتمسك بأبو جبل أساسيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك تطبيق سياسة الدور في مركز حراسة المرمي بعدما طلب بعض معاونيه بتطبيق سياسة الدور في هذا المركز لمنح الفرصة لمحمود جنش الذي يطالب بمنحه فرصة المشاركة في المباريات.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني بالفريق عن أن باتشيكو تمسك باستمرار أبو جبل في حراسة مرمي الزمالك، مشددًا علي أنه يرفض تطبيق سياسة الدور في هذا المركز، بعدما حاول البعض اقناع باتشيكو بمنح جنش الفرصة خاصة أن الأخير طلب عدم انضمامه لقائمة المباريات طالما أنه لن يشارك أساسيًا، ما أدى إلى ضم محمد عواد إلى قائمة آخر 4 مباريات للزمالك واستبعاد جنش تمامًا من القائمة والمشاركة في المباريات.

من ناحية أخرى يتمسك مسئولو العين الإماراتى بضم أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الجارى، فى الوقت الذى ترفض إدارة القلعة البيضاء الاستغناء عن أى لاعب بعدما فتحت باب الرحيل أمام مصطفى محمد ومناقشة عرض احترافه بصفوف سانت أتيان الفرنسى.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن الإدارة طلبت تأجيل مناقشة عرض رحيل أحمد سيد زيزو لبعد انتهاء الموسم الحالى، إلا أن مسئولى العين الإماراتى متمسكون بضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية، لاسيما أن العرض المادى المقدم من الفريق الإماراتى لشراء اللاعب تخطى الـ 2.5 مليون يورو.

وأضاف المصدر أن "زيزو" تحدث مع مسئولى العين والذين أبدوا تمسكهم بضمه فى الوقت الحالى، إلا أن اللاعب طلب تعديل المقابل المادى المعروض ليصبح بعملة اليورو وليس الدولار، وهو ما تم الموافقة عليه من قبل العين الإماراتى، لعودة المفاوضات مع الزمالك، خاصة وإن عقد زيزو سينتهى مع القلعة البيضاء فى 2022.

ويتمسك الزمالك باستمرار أحمد سيد زيزو وعدم التفريط فى خدماته بالوقت الحالى، حيث عقد عبد الحليم على مدير الكرة بالنادى عدة جلسات مع اللاعب طالبه خلالها بعدم الإلتفات لتلك العروض خاصة وإنها قد تكون غرضها هدم استقرار الزمالك، وطالبه بالتركيز مع الفريق والعمل على تحقيق الانتصارات والتألق داخل المستطيل الأخضر وبعدها ستنهال عليه العروض وليس عرضًا واحدًا .