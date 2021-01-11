أهداف مباراة بيراميدز ووادى دجلة بالدوري اليوم

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القاهرة - سامية سيد - أهداف مباراة بيراميدز ووادى دجلة بالدوري

واصل فريق بيراميدز مسلسل نزيف النقاط فى الدورى، وتعادل مع وادى دجلة بنتيجة 1-1 فى المباراة التى جرت بين الفريقين اليوم باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الأسبوع السابع للدورى المصري الممتاز.

تقدم بيراميدز بهدف سجله رمضان صبحى، فى الدقيقة 20 من عمر المباراة، وسيطر الفريق السماوى على مجريات الشوط الأول كما أهدر عبد الله السعيد فرصة لمضاعفة النتيجة بعد تألق محمد عبد المنصف الملفت ليمنع دخول هدف ثانى لشباكه.

أهداف مباراة بيراميدز ووادى دجلة بالدوري

وتعادل حسام عرفات لاعب دجلة لفريقه فى شباك بيراميدز بالدقيقة 69 من عمر المباراة، وتصدى محمد عبد المنصف حارس مرمى دجلة لركلة جزاء نفذها أحمد سامى مدافع بيراميدز، فى الدقيقة 78 من عمر المباراة، لينتهى اللقاء بالتعادل 1-1.

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أهداف مباراة بيراميدز ووادى دجلة بالدوري

وضم تشكيل بيراميدز كلا من لحراسة المرمى: شريف إكرامي ، خط الدفاع: علي جبر - طارق طه - أحمد سامي - أحمد توفيق ،خط الوسط: نبيل دونجا - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - عبد الله السعيد ،خط الهجوم: جون أنطوى ،ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - عمر جابر - محمود حمادة - أحمد الشيخ - أحمد فتحي - دودو الجباس - إبراهيم عادل.

فيما ضم تشكيل وادى دجلة كل من محمد عبد المنصف في حراسة المرمى، في الدفاع: اسحاقو يعقوبو – خالد رضا – محمود مرعى – إيهاب المباركى، في الوسط: محمد عبد العاطى – أحمد مجدى – أحمد سعيد في الهجوم: محمد هلال – رودنى أنطوى - كالديرون.