شكرا لقرائتكم خبر عن وصول لاعبي الإسماعيلي لملعب مراكش الدولى استعدادا لمباراة الرجاء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي للاتحاد العربى لكرة القدم على "تويتر" صورا لوصول لاعبي فريق الإسماعيلي إلى ملعب مراكش الدولى بالمغرب، استعدادا لمباراة إياب نصف النهائي التي ستجمعه أمام نادى الرجاء المغربى في إياب دور نصف النهائي للبطولة العربية التي تحمل اسم كأس محمد السادس والتي ستقام بينهما في الثامنة مساء اليوم على ملعب ستاد "مراكش الدولي".

وشهد الاستاد الكبير فى مراكش عملية تعقيم الملعب وغرف خلع ملابس اللاعبين والحكام والممرات، ظهر اليوم، الاثنين، للوقاية من انتشار فيروس كورونا، قبل مباراة الليلة بين الرجاء المغربى والإسماعيلى، فى إياب دور نصف النهائى لبطولة الأندية العربية.





ويدخل فريق الإسماعيلى، فى الثامنة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة "السابعة بتوقيت المغرب"، أهم مبارياته فى السنوات الأخيرة، حينما يحل ضيفًا على الرجاء المغربى على إستاد مراكش الكبير، فى إياب دور الأربعة ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال "البطولة العربية" فى لقاء يقام بدون حضور جماهيرى بسبب تفشى فيروس كورونا الذى تسبب فى تأجيل المباراة منذ مارس الماضى.

ويحتاج الدراويش لتحقيق أى نتيجة إيجابية لخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية أمام اتحاد جدة السعودى، بعدما انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف بالإسماعيلية، ويتمسك الفريق الأصفر بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى بسبب التراجع الكبير فى بطولة الدورى.