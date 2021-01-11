شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين بن يوسف يقود هجوم الإسماعيلى أمام الرجاء فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز للنادي الإسماعيلى، بقيادة أبوطالب العيسوى، تشكيل الفريق الذى سيخوض مباراة اليوم أمام الرجاء فى إياب دور قبل النهائى من كأس محمد السادس، وجاء التشكيل كالتالى: محمد صبحى – محمد عمار – مروان صحراوى – محمد بيومى - رضوان شريفى – محمود دونجا – عماد حمدى – محمد عادل – أحمد مدبولى – شكرى نجيب – فخر الدين بن يوسف .

ويجلس على مقاعد بدلاء الإسماعيلي فى مباراة الرجاء كل من : محمد مجدى – محمد هاشم – محمد صادق – محمد مخلوف – احمد مصطفى – محمد الشامى – أرى بابل.

ووصل فريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلي إلى ملعب مراكش الكبير استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي فى إياب نصف نهائى البطولة العربية، وفور وصول اللاعبون لملعب اللقاء حرصوا على تفقد أرضية الملعب للتأكد من سلامتها، وظهرت على جميع اللاعبين علامات التركيز الشديد والإصرار على تحقيق نتيجة إيجابية تصعد بالفريق للمباراة النهائية .

ويحتاج الدراويش لتحقيق أى نتيجة إيجابية لخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية أمام اتحاد جدة السعودى، بعدما انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف بالإسماعيلية، ويتمسك الفريق الأصفر بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى بسبب التراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وأسند الاتحاد العربى لكرة القدم، إدارة مباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى تحكيميًا للعراقى مهند قاسم ويساعده مواطنه واثق مدلل والأردنى أحمد الرويلى، بجانب الأردنى أحمد يعقوب حكمًا رابعًا.