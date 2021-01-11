شكرا لقرائتكم خبر عن صبري رحيل يطلب الرحيل عن الاتحاد السكندرى والنادى يوافق بشرط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب صبرى رحيل، لاعب الاتحاد السكندرى، الرحيل خلال الانتقالات الشتوية بسبب جلوسه على دكة البدلاء وعدم المشاركة مع فريقه والاستعانة بالثنائى السيد سالم وفوزى الحناوى بالجبهة اليسرى.

وأبدى صبرى رحيل غضبه عقب مباراة المصرى الأخيرة وطلب من حسام حسن المدير الفنى الرحيل خلال الانتقالات الشتوية، وتم عرض طلب اللاعب على مجلس الإدارة الذى وافق بشرط تقديم عرض مناسب.

جدير بالذكر أن حسام حسن طلب عدم مشاركه صبرى رحيل بالتدريبات الجماعية والتدريب منفردا بملعب النادى حتى يتم حسم مصير اللاعب، الذى يمتلك أكثر من عرض من أنديه الدورى الممتاز ستقوم خلال الأيام القليله القادمه بفتح قنوات الاتصال المباشر لمعرفه طلبات نادى الاتحاد .

ويستعد الاتحاد السكندرى لمباراه الجونة المقرر لها الخميس المقبل فى ملعب الجونة فى الثانيه والنصف عصرا ويسافر فريق الاتحاد بطائره خاصه، ويغيب ابراهيم حسن مدير الكرة و عماد المندوه مدرب الحراس وحسن مصطفى مدرب الفريق عن المباراة بسبب الإصابه بكورونا.