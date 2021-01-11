شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواصل نزيف النقاط ويتعادل 1 / 1 مع دجلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق بيراميدز مسلسل نزيف النقاط فى الدورى، وتعادل مع وادى دجلة بنتيجة 1-1 فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب الدفاع الجوى ضمن منافسات الأسبوع السابع بالدورى.

تقدم بيراميدز بهدف نظيف سجله رمضان صبحى فى الدقيقة 20 من عمر المباراة، وسيطر الفريق السماوى على مجريات الشوط كما أهدر عبد الله السعيد فرصة لمضاعفة النتيجة إلا أن تألق محمد عبد المنصف حال دون ذلك.

وتعادل حسام عرفات لاعب دجلة لفريقه فى شباك بيراميدز فى الدقيقة 69 من عمر المباراة، وتصدى محمد عبد المنصف حارس مرمى دجلة لركلة جزاء نفذها أحمد سامى مدافع بيراميدز فى الدقيقة 78 من عمر المباراة لينتهى اللقاء بالتعادل 1-1.

وتكون تشكيل بيراميدز من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي ، خط الدفاع: علي جبر - طارق طه - أحمد سامي - أحمد توفيق ،خط الوسط: نبيل دونجا - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - عبد الله السعيد ،خط الهجوم: جون أنطوى ،ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - عمر جابر - محمود حمادة - أحمد الشيخ - أحمد فتحي - دودو الجباس - إبراهيم عادل.

فيما ضم تشكيل وادى دجلة كلاً من.. محمد عبد المنصف في حراسة المرمى، في الدفاع: اسحاقو يعقوبو – خالد رضا – محمود مرعى – إيهاب المباركى، في الوسط: محمد عبد العاطى – أحمد مجدى – أحمد سعيد في الهجوم: محمد هلال – رودنى أنطوى - كالديرون.