شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتعادل مع وادي دجلة.. وأحمد سامي يهدر ركلة جزاء للأزرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط فريق بيراميدز في فخ التعادل مع نظيره وداي دجلة بهدف لكل منهما خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على أرض ملعب ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الدوري الممتاز.

تقدم رمضان صبحي لفريق بيراميدز خلال الشوط الأول، وتعادل حسام عرفات البديل من تسجيل هدف التعادل لفريق الغزلان بعد ضربه الكرة برأسه مستغلا الكرة العرضية الذي نفذت من الجانب الأيسر لوادي دجلة.

وأضاع أحمد سامي قبل نهاية اللقاء بربع ساعة ضربة جزاء بعدما تم احتسابها من قبل تقينة الفار، ولكن براعة محمد عبد المنصف تصدت للكرة، لينتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي.