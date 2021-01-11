شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحشد أسلحته لتخطى عقبة المصري في برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أملا فى مواصلة الانتصارات يدخل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك اختباراً صعباً، اليوم «الثلاثاء»، حينما يلتقى المصرى البورسعيدى، عند الخامسة مساء، على أرض ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدورى الممتاز، وهى المواجهة التى يسعى كل من الفريقين لحصد نقاطها الثلاث، حيث يسعى أبناء القلعة البيضاء للاستمرار على قمة الدورى ومطاردة الأهلى المتصدر بفارق الأهداف، فيما يأمل المصرى، بقيادة على ماهر، لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل فى الجولة الماضية أمام الاتحاد السكندرى، والاستمرار فى التواجد داخل المربع الذهبى، حيث يحتل الفريق المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

وحرص جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، خلال الأيام الماضية، على تصحيح أخطاء اللاعبين، والتى ظهرت فى مباراة طلائع الجيش الماضية، والتى حسمها الفارس الأبيض لصالحه بثلاثية نظيفة.

وحرص الجهاز الفنى على مشاهدة مباراة المصرى الماضية للوقوف على مواطن القوة والضعف فى الفريق. ومن المنتظر أن يخوض الفريق المباراة بتشكيل يضم كلا من محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، محمود الونش، محمد عبد الغنى، أحمد فتوح، حازم إمام، طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقى، أسامة فيصل.

وعلى الجانب الآخر، كثف على ماهر، المدير الفنى للمصرى، من الجرعات الفنية للاعبين، وطالبهم بضرورة تحقيق الفوز على الزمالك، خاصة أن الفريق يضم عناصر متميزة مزيجا من الخبرة والشباب، ووفقا للمران الأخير فإن الجهاز الفنى سيعتمد على تأمين منطقة وسط الملعب والاعتماد على الهجمات المرتدة، مستغلا سرعة كريم العراقى وأحمد شديد قناوى وأحمد رفعت ومحمد عنتر، كما سيعتمد الجهاز الفنى على الكرات العرضية فى محاولة لتسجيل هدف مبكر يريح الأعصاب، وفى الوقت نفسه يربك حسابات الزمالك.