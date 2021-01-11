شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يصرف مكافأت مالية للاعبي الدراويش حال تخطى الرجاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتفق مجلس الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، صرف مكافأت مالية للاعبيه حال تخطي عقبة الرجاء المغربي. ويحل الإسماعيلي ضيفًا على الرجاء، مساء اليوم الإثنين، على ملعب مراكش الكبير في جولة الإياب لدور الأربعة ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية.

وتواصل عثمان مع بعثة الفريق بالمغرب، اليوم الإثنين، قبل ساعات من خوض اللقاء، وأكد رئيس الإسماعيلي أنه لن يبخل بأي مكافآت على لاعبي الفريق لتحقيق التأهل. وفاز الإسماعيلي على الرجاء في لقاء الذهاب بهدف نظيف، قبل مباراة الإياب مساء اليوم الإثنين.