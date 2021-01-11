شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحذر «الجبلاية» من كثرة التأجيلات بالدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر مجلس إدارة النادى الأهلى اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة من كثرة تأجيلات مباريات بطولة الدورى العام، بما يهدد استكمالها الموسم الحالى، نظرا لضيق الوقت وبداية الموسم متأخرا لانتهاء الموسم الماضى فى أكتوبر الماضى بسبب جائحة كورونا.

وكان اتحاد الكرة رحب بطلب عدد من الأندية بتأجيل الدورى لمدة شهر خلال أولمبياد طوكيو.

وعلى صعيد مختلف، تصاعدت أزمة جيرالدو مجدداً مع الأهلى، فى ظل رفض اللاعب العروض ورحيله خلال موسم الانتقالات الحالى رغم وضعه على قائمة الانتظار وتصاعدت وتيرة الأزمة بعد إعلان هشام بن صالح، وكيل أعمال اللاعب الأنجولى، أنه تقدم بشكوى رسمية ضد النادى الأهلى للحصول على نسبته من صفقة جيرالدو.

ويكثف مجلس الإدارة جهوده لإقناع جيرالدو بالحل الودى والرحيل فى موسم الانتقالات الحالى بالتراضى، ليتمكن من إنهاء أزمة القيد، ويخشى النادى الأهلى رفض اللاعب الأنجولى وتمسكه بالحصول على قيمة عقده لمدة 3 مواسم، بإجمالى 40 مليون جنيه، وهو ما يزيد من صعوبة مهمة النادى فى الخلاص من جيرالدو، الذى سبق الرحيل فى موسم الانتقالات الشتوية وهدد بشكوى الأهلى لـ«فيفا» للحصول على عقده بالكامل.

فى سياق متصل، تسود حالة من الترقب لقرار موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، بشأن القائمة النهائية التى ستشارك فى كأس العالم للأندية، المقرر لها الفترة من 1 حتى 11 فبراير المقبل بقطر، وسيرسل الأهلى القائمة النهائية فى حد أقصى يوم 22 من الشهر الجارى.

وينتظر أن تشهد القائمة استبعاد رامى ربيعة، وأحمد ياسر ريان، ومحمود وحيد، وصلاح محسن، وجونيور أجاى، ومن المتوقع أن تضم القائمة محمد الشناوى، وعلى لطفى، ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام، ومحمد هانى، وعلى معلول، وسعد سمير، وأيمن أشرف، وبدر بانون، وياسر إبراهيم، وعمرو السولية، وحمدى فتحى، والمالى آليو ديانج، وأكرم توفيق، ووليد سليمان، ومحمد مجدى قفشة، ومحمد شريف، وكهربا، وحسين الشحات، وطاهر محمد طاهر، والكونغولى والتر بواليا، ومروان محسن.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب، أنه يتم تجهيز ملف طبى خاص بالفريق، لإرساله إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، استعدادا للمشاركة فى كأس العالم للأندية الشهر المقبل.

وقال طبيب الأهلى إن هناك ورشة عمل خاصة ببطولة كأس العالم للأندية، يوم الخميس المقبل، وسيكون من بينها الحديث عن الضوابط والإجراءات الطبية.