شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف سر استبعاد حازم إمام من قائمة لقاء المصري البورسعيدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عبد الحليم علي مدير الكرة بالفريق الأول لنادي الزمالك، عن سبب استبعاد حازم إمام من قائمة لقاء المصري البورسعيدي المقرر لها غدا الثلاثاء بالجولة السابعة للدوري الممتاز. وأكد عبدالحليم، في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي، أن ضغط المباريات هو سبب استبعاد حازم إمام من قائمة لقاء المصري.

وقال عبدالحليم، إن حازم إمام قدم مباراة قوية أمام طلائع الجيش وفضل الجهاز الفني استبعاده من لقاء المصري خوفا من تعرضه للإرهاق وخاصة وأن الفارق بين المباراتين 72 ساعة فقط. وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، قد أعلن عن قائمة لقاء المصري البورسعيدي والتي جاءت كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل – محمد عواد، خط الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبدالغني – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح – وعبدالله جمعة – أحمد عيد

خط الوسط: طارق حامد – يوسف إبراهيم “أوباما” – كريم بامبو -إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمد أوناجم – محمود عبدالرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي – إسلام جابر – حسام أشرف، خط الهجوم: عمر السعيد – أسامة فيصل – حسين فيصل