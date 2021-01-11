شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا.. «صورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أصيب أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك السابق، بفيروس كورونا المستجد، وكتب نجل مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «إيجابي كورونا دعواتكوا وخلوا بالكوا».

إصابة أمير مرتضى منصور بفيروس كورونا