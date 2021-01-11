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أمير مرتضى يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا.. «صورة»

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أصيب أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك السابق، بفيروس كورونا المستجد، وكتب نجل مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «إيجابي كورونا دعواتكوا وخلوا بالكوا».

إصابة أمير مرتضى منصور بفيروس كورونا

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    149,792

  • تعافي

    118,900

  • وفيات

    8,197

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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