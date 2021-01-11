شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري.. «صور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي، اليوم الإثنين، مواعيد 4 جولات للدوري الممتاز. وحدد اتحاد الكرة، مواعيد الجولات الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر للدوري المصري الممتاز.

وتعد أبرز مباريات هذه الجولات، لقاء الأهلي وبيراميدز يوم الثلاثاء 26 يناي الجاري، في إطار الجولة العاشرة للدوري المصري. ويتصدر الأهلي، جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

الأهلي وبيراميدز

الأهلي وبيراميدز

الأهلي وبيراميدز

الأهلي وبيراميدز