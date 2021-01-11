شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك يوجه رسالة لأيمن يونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حرص اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على تقديم خالص الشكر و التقدير والاحترام للكابتن أيمن يونس أحد أبناء النادي المخلصين المتميزين على تلبيته نداء ناديه وقت محنته والعمل بكل حب و إخلاص و اجتهاد و ذكاء رغم ظروفه الخاصة في حياته لكنه لم يرض غير أن يعمل متطوعا دون أي مقابل.



وتؤكد إدارة النادي أن وقوفه بقوة و إصرار للحفاظ على قوام فريق الكرة بمجهوداته الفنية و الإدارية الناجحة المتطورة والمقابلات الفردية مع كل لاعب أثمرت عن انسجام أكثر بالفريق مثمنين الجهود التي بذلها لحل كافة المشكلات والملفات المتعلقة باللاعبين في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.



و تثني إدارة النادي على حالة الحب و الاحترام الذي زرعها يونس ليس فقط في ناديه بل في الوسط الرياضي كله حتي مع المنافسين وهي الروح الإيجابية التي ترفع من شأن و اسم الزمالك وهو ما عهدناه دائما من رموز الزمالك المتميزين.