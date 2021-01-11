شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الإسماعيلي خلال معركة الرجاء في البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى فريق الإسماعيلي اليوم نظيره الرجاء المغربي في دور إياب نصف نهائي البطولة العربية، عند الساعة السابعة مساء بتوقيت المغرب، الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة. ومن المنتظر أن يدخل الإسماعيلي المباراة بتشكيلته المعتادة في الفترة، وسيقود فخر الدين بن يوسف هجوم الدراويش.

محمد صبحي، في حراسة المرمى، ودفاعا، مروان الصحراوي – محمد عمار – أحمد كاستيلو –رضوان شريفي، ووسطا، دونجا - أحمد مدبولي - محمد الشامي - محمد عادل، وهجوما، فخر الدين بن يوسف - آري بابل.

أما الرجاء، يعاني من غيابات هامة ومؤثرة بسبب فيروس كورونا، وعلى رأس تلك الإصابات المدرب جمال السلامي، وسيدخل الفريق المغربي المباراة، بتشكيل متوقع على النحو التالي:أنس الزنيتي، في حراسة المرمى، ودفاعا، عبد الإله مدكور - مروان هدهودي - عبد الرحيم شاكر - عبد الجليل جبيرة، ووسطا، عمر العرجون - محمد زريدة - محسن متولي، وهجوما، محمود بنحليب - سفيان رحيمي – مالانجو.