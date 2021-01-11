شكرا لقرائتكم خبر عن المدلج لـ الخليج 365: لم تصلنا عروض لقاسم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد لـ«الخليج 365» رئيس نادي الفيصلي فهد المدلج، أنه لم يتلق أي عروض رسمية بشأن التعاقد مع لاعب الفريق الكروي الأول محمد قاسم، مبينا أن عقد اللاعب ساري المفعول حتى أغسطس القادم.

وتشير مصادر "الخليج 365" إلى أن الظهير الأيسر محمد قاسم سيدخل «فترة الـ6 أشهر» في فبراير القادم، وأن اللاعب يحظى باهتمام أندية العاصمة، وجدة، وستتضح الصورة في غضون الأسابيع القادمة، حيال انتقاله خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية التي تنتهي يوم 7 من فبراير القادم.

وكانت بداية اللاعب محمد قاسم مع نادي الاتحاد من خلال الفئات السنية حتى الفريق الكروي الأول الذي وقع معه أول عقد احترافي، ومن ثم إعارته لنادي الفيحاء، قبل أن يوقع لنادي الفيصلي في أغسطس من العام 2019 لمدة موسمين في صفقة انتقال حرة بعد نهاية عقده مع العميد.

عقد اللاعب محمد قاسم

- وقع لنادي الفيصلي 2/8/2019

- تبقى أقل من 8 شهور على نهايته

- يدخل الفترة الحرة في فبراير القادم