شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عرفات يتعادل لدجلة أمام بيراميدز فى الدقيقة 69 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعادل حسام عرفات لاعب دجلة لفريقه فى شباك بيراميدز فى الدقيقة 69 من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الأسبوع السابع بالدورى الممتاز.
وانتهى الشوط الأول من عمر مباراة بيراميدز ووادى دجلة، بتقدم الأول بهدف نظيف سجله رمضان صبحى، فى الدقيقة 20 من عمر المباراة المقامة حاليا ، وسيطر الفريق السماوى على مجريات الشوط كما أهدر عبد الله السعيد فرصة لمضاعفة النتيجة إلا أن تألق محمد عبد المنصف حال دون ذلك.
ويضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي ، خط الدفاع: علي جبر - طارق طه - أحمد سامي - أحمد توفيق ،خط الوسط: نبيل دونجا - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - عبد الله السعيد ،خط الهجوم: جون أنطوى ،ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - عمر جابر - محمود حمادة - أحمد الشيخ - أحمد فتحي - دودو الجباس - إبراهيم عادل.
فيما يضم تشكيل وادى دجلة كلاً من.. محمد عبد المنصف في حراسة المرمى، في الدفاع: اسحاقو يعقوبو – خالد رضا – محمود مرعى – إيهاب المباركى، في الوسط: محمد عبد العاطى – أحمد مجدى – أحمد سعيد في الهجوم: محمد هلال – رودنى أنطوى - كالديرون.