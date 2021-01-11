شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي إيدج الراعي الرسمي للمنتخب الوطني لكرة اليد بكأس العالم 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تماشيا مع خطة الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة بدعم الإنجازات الرياضية ومساندةَ المنتخبات الوطنية من أجل حصد المزيد من الألقاب الدولية، أعلنت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، المطور العقاري الوطني، عن رعايتها للمنتخب الوطني لكرة اليد ببطولة كأس العالم ٢٠٢١ والتي ستنطلق في مصر يوم ١٣يناير بالمباراة الافتتاحية بين منتخب مصر لكرة اليد ومنتخب تشيلي لكرة اليد، وتنتهي بالمباراة النهائية يوم ٣١ يناير وتضم مجموعة منتخب مصر كلا من السويد والتشيك وتشيلي.





وقد صرح الدكتور محمد المكاوي، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري " لقد جاءت رعايتنا للمنتخب الوطني لكرة اليد انعكاسا لسعينا الدائم لدعم الرياضة في مصر وخاصة منتخباتنا الوطنية وقد قمنا بهذه الرعاية لعدة أسباب ، أبرزها ان اقامة البطولة في هذا التوقيت، والذي يمثل تحديا كبير لمصر في ظل الظروف الراهنة، دفع سيتي إيدج لمساندة الدولة في جهودها لإنجاح البطولة من خلال رعاية المنتخب، والتي تعتبر فرصة جيدة للترويج لمصر، على المستوى العالمي، ومحاولة اقتناص الفرص لجذب الاستثمارات ليس فقط على مستوى المجال العقاري الذي تعمل به سيتي إيدج، ولكن على مستوى الاستثمار الرياضي، وايضا جذب المزيد من السياح عقب انقشاع ازمة كورونا".





وأوضح المكاوي ان نجاح البطولة ينقل صورة حقيقية للواقع المصري الجديد، ويعد رسالة طمأنة للعالم بان مصر قادرة على تنظيم مثل هذه الفعاليات والبطولات العالمية، كما ان رعاية المنتخب الوطني، هو واجب وطني في المقام الأول".

والجدير بالذكر انه خلال عام ٢٠٢٠، تأهل المنتخب المصري لكرة اليد إلى أولمبياد طوكيو بعدما توج بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة السابعة في تاريخه، عقب فوزه على نظيره التونسي بنتيجة ٢٧ مقابل ٢٢، في المباراة النهائية بصالة رادس في العاصمة تونس. كما توج المنتخب المصري لكرة اليد تحت ١٩عاما بلقب بطولة العالم للناشئين ٢٠١٩ للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على المنتخب الألماني بنتيجة (٣٢ـ ٢٨) في المباراة النهائية بمقدونيا. وهذه هي المرة الأولى التي تنال فيها مصر لقب البطولة، كما أنه اللقب العالمي الأول لكرة اليد المصرية منذ الفوز ببطولة العالم للشباب عام ١٩٩٣ التي أقيمت في القاهرة.