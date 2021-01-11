شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الزمالك السابق: مصطفى فتحى يطلب الرحيل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، إن مصطفى فتحى لاعب الفريق الأبيض عقد جلسة مع البرتغالى جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، طلب فيها الرحيل لأى نادٍ على سبيل الإعارة من أجل نيل فرصة المشاركة بشكل أساسي واستعادة مستواه الفنى.

وأضاف أنور فى تصريحات صحفية، أن رباعي الفريق الأبيض "محمود عبد العزيز وكريم بامبو ومصطفي فتحى ومحمد عبد السلام" سيرحلون عن ميت عقبة بعدما فتح "باتشيكو" الباب أمام رحيلهم حتى تستفيد إدارة النادى الأبيض منهم ولو عن طريق الصفقات التبادلية.

ويتمسك مسئولو العين الإماراتى بضم أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الجارى، فى الوقت الذى ترفض إدارة القلعة البيضاء الاستغناء عن أى لاعب بعدما فتحت باب الرحيل أمام مصطفى محمد ومناقشة عرض احترافه بصفوف سانت أتيان الفرنسى.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن الإدرة طلبت تأجيل مناقشة عرض رحيل أحمد سيد زيزو لبعد انتهاء الموسم الحالى، إلا أن مسئولى العين الإماراتى متمسكون بضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية، لاسيما أن العرض المادى المقدم من الفريق الإماراتى لشراء اللاعب تخطى الـ 2.5 مليون يورو.

وأضاف المصدر أن "زيزو" تحدث مع مسئولى العين والذين أبدوا تمسكهم بضمه فى الوقت الحالى، إلا أن اللاعب طلب تعديل المقابل المادى المعروض ليصبح بعملة اليورو وليس الدولار، وهو ما تم الموافقة عليه من قبل العين الإماراتى، لعودة المفاوضات مع الزمالك، خاصة وإن عقد زيزو سينتهى مع القلعة البيضاء فى 2022.

ويتمسك الزمالك باستمرار أحمد سيد زيزو وعدم التفريط فى خدماته بالوقت الحالى، حيث عقد عبد الحليم على مدير الكرة بالنادى عدة جلسات مع اللاعب طالبه خلالها بعدم الإلتفات لتلك العروض خاصة وإنها قد تكون غرضها هدم استقرار الزمالك، وطالبه بالتركيز مع الفريق والعمل على تحقيق الانتصارات والتألق داخل المستطيل الأخضر وبعدها ستنهال عليه العروض وليس عرضًا واحدًا .