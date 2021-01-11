شكرا لقرائتكم خبر عن مختار يضم 20 لاعباً لمعسكر الإنتاج الحربى استعداداً لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضمت قائمة الإنتاج 20 لاعباً هم: "أحمد يحيي ومحمد عصام الغندور في حراسة المرمى ، على فتحي ، محمد بازوكا ، باسم مرسى ، معاذ الحناوي ، السيد الشبراوي ، إبراهيم عبد الخالق ، علاء سلامة ، احمد عفيفي ، مصطفي الجمل ، مصطفي البدرى ، محمد الشبينى ، محمد طارق أبو العز ، محمد عبد المجيد ، محمود رجب ، غنام محمد ، عبد الرحمن شيكا ، محمد فييرا وحسن ياسين ".

وعكف مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى على دراسة مباريات الأهلى محلياً وأفريقيا على الوقوف على نقاط القوة والضعف للمارد الأحمر ضمن خطة البحث عن ثانى فوز للإنتاج هذا الموسم، حيث حقق الفريق فوزه الأول فى المسابقة على حساب المقاولون العرب بهدف دون رد فى الجولة الرابعة للمسابقة قبل أن يتلقى خسارة من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الخامسة للدورى.

ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الاهلى بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الانتاج الحربى مع سموحة التى كان مقرر لها مساء الخميس بالجولة السادسة للمسابقة بسبب ظهور 11 حالة إصابة بكورونا داخل سموحة ، وأرسل الاتحاد المصرى لكرة القدم خطابا إلى الأندية بكافة درجاتها يؤكد فيه أحقيتهم بتأجيل مبارياتهم حال تواجد أكثر من 5 لاعبين أو أى عدد به أكثر من حارس مرمى مصابين بفيروس كورونا تجنبا لإثارة المشاكل خلال المرحلة المقبلة .

كان اتحاد الكرة السابق أعلن مع بداية الموسم أنه لن يتم تأجيل أى مباراة بالدورى بسبب فيروس كورونا إلا إذا كانت عدد المصابين 16 لاعبا فأكثر مع تغريمه 250 ألف جنيه ، إلا أن اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الجبلاية حاليا رفضت تلك اللائحة تسييرا للأمور فى الوقت الحالى .

ويحتل الإنتاج الحربى المركز السادس عشر برصيد أربعة نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مثله وخسر ثلاث مباريات وسجل لاعبوه ستة أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا

ومن جانبه قال مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربى إن الكرة لم تخدمه أمام بيراميدز في المباراة التي انتهت بخسارة الإنتاج بثلاثة أهداف لهدفين ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري، موضحًا أنه خسر اللقاء بأخطاء بسيطة، خاصة أن الطرد أثر على مستوى الفريق.

وأكد مختار مختار أنه بعد الطرد أصبح فريقه يلعب في اتجاه واحد، مشيرًا إلى أن الإنتاج واجه العديد من الإصابات خلال اللقاء، لافتًا أنه كان يتمنى أن يتحلى لاعبو بيراميدز بالروح الرياضية متابعًا: "كنت أتمنى يكون لدى لاعبي بيراميدز أفضل من ذلك، لأن الكرة فوز وخسارة، وحزين لأنني خسرت اللقاء بسبب هذا التصرف من بيراميدز".

وواصل مدرب الإنتاج الحربي: "كرة القدم ظالمة، وهناك أمور لا أريد الحديث عنها، والمباراة كان من الممكن أن تسير أفضل من ذلك"، ووجه حديثه لحكم المباراة قائلاً: "لا يجوز أن تتعاطف مع الفريق الخاسر، وأعطني سببًا واحدًا للسماح باستكمال اللعب وهناك لاعبين مصابين في أرض الملعب".

واختتم: "بيراميدز عندهم عكس ما يسمى الروح الرياضية، ومن الأمور الأساسية للحكم الاطمئنان على اللاعبين، والتعاطف مع بيراميدز بهذا الشكل كان سيئا جدا رغم أننا تفوقنا عليهم في الفرص".