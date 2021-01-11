شكرا لقرائتكم خبر عن عودة محمد هانى لقائمة الأهلى أمام الإنتاج واستمرار غياب السولية ومروان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة الفريق استعداداً لخوض مباراة الإنتاج الحربي المقرر لها السابعة والنصف مساء غد، الثلاثاء، فى الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وتضم قائمة الأهلى كلاً من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام وحسين الشحات ورامي ‏ربيعة وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان ‏وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي ‏معلول ووالتر بواليا وأكرم توفيق ومحمد هاني.‏

وأكد الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الأهلى، سلبية المسحة الطبية التى أجراها الفريق أمس استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى ، وأجرى اللاعبون والجهاز الفنى تحليل «رابيد تيست» أمس، وفقا للبروتوكول الطبى المتبع قبل المباريات الرسمية، فى ظل التعايش مع فيروس كورونا.

كما أعلن طبيب الأهلي، سلبية المسحة الطبية الثانية التى أجراها مروان محسن مهاجم الفريق، والتأكد من جاهزيته طبيا للمرحلة المقبلة، وقال طبيب الأهلى أن مروان محسن خضع لمسحة أولى؛ جاءت نتيجتها سلبية، وتم إجراء مسحة ثانية له كجراء احترازي؛ للاطمئنان على جاهزيته من الناحية الطبية بشكل نهائي، وجاءت نتيجتها سلبية أيضا.

ويخضع مروان محسن لبرنامج تأهيلى مصغر لتجهيزه للمرحلة المقبلة، حيث خاض اللاعب جلسة فى «الجيم»، ثم استكمل برنامجه التأهيلى بالجرى حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي.