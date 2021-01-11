شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبدالعال يضع خطة إعادة تصحيح مسار أسوان فى الدورى قبل مواجهة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد علاء عبد العال، المدير الفنى الجديد لفريق أسوان، اجتماعا مع أعضاء الجهاز الفنى قبل بداية التدريب الأول تحت قيادته للتعارف، وشرح فلسفة العمل داخل الجهاز الفنى والاتفاق على برنامج استعدادات الفريق لمواجهة غزل المحلة بالجولة السابعة للدورى، والمقرر إقامتها الخميس المقبل باستاد المحلة.

وأكد المدير الفنى لأسوان أهم متطلبات المرحلة الحالية وهى عودة الثقة للاعبين والتخلص من شبح النتائج السلبية وخلق دوافع جديدة وحرص الجميع على توافر الانضباط والجدية وتحمل المسئولية داخل وخارج الخطوط، وحضر الاجتماع مجدى سبالك نائب رئيس مجلس إدارة نادى أسوان ورئيس لجنة الكرة وإيهاب منصور عضو مجلس إدارة النادى.

كما حرص علاء عبد العال على شكر مجلس إدارة نادى أسوان ولجنة الكرة على ثقتها وإختيارها له للعمل في النادى، مؤكداً أن إدارة نادى أسوان تحمل طموحا وحماسا لإسعاد جماهيرها.

وأضاف عبد العال: أشكر سامى الشيشينى وجهازه، أسوان بدأ بداية مثالية وإيجابية بالفوز فى أول مباراتين، لدينا قوام مميز ولاعبين جيدين، عمر رضوان حارس واعد ومميز، وأتشرف بالعمل مع أبناء أسوان المتواجدين ضمن أعضاء الجهاز الفنى، والكل سيجتهد الإدارة والجهاز واللاعبين من أجل وجود فريق يحقق طموحات أسوان وجماهيره.