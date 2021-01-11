بيراميدز يتقدم على دجلة 1 / 0 بأقدام رمضان صبحى فى الشوط الأول.. فيديو

ويضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي ، خط الدفاع: علي جبر - طارق طه - أحمد سامي - أحمد توفيق ،خط الوسط: نبيل دونجا - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - عبد الله السعيد ،خط الهجوم: جون أنطوى ،ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - عمر جابر - محمود حمادة - أحمد الشيخ - أحمد فتحي - دودو الجباس - إبراهيم عادل.

فيما يضم تشكيل وادى دجلة كلاً من.. محمد عبد المنصف في حراسة المرمى، في الدفاع: اسحاقو يعقوبو – خالد رضا – محمود مرعى – إيهاب المباركى، في الوسط: محمد عبد العاطى – أحمد مجدى – أحمد سعيد في الهجوم: محمد هلال – رودنى أنطوى - كالديرون.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد ثمانية نقاط بعدما لعب خمسة مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلهم وخسر مباراة وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف ، فيما يحتل وادى دجلة المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وخسر مباراتين وسجل لاعبيه خمسة أهداف وتلقت شباكه ستة أهداف.