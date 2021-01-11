شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان بعد إعارته إلى سيراميكا: جاهز لتحدٍ جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد ياسر ريان، مهاجم النادى الأهلى المنتقل حديثا على سبيل الإعارة إلى نادى سيراميكا، عن سعادته بالتحدى الجديد مع ناديه قائلا عبر حسابه على إنستجرام، "جاهز لتحدى جديد.. شكرا إدارة سيراميكا على حسن الاستقبال.. دعواتكم".





وانتظم أحمد ياسر ريان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، فى مران فريقه بشكل طبيعى، بعدما أنهى مسئولو ناديه إجراءات استعارته بشكل رسمى قادما من النادى الأهلى.

وكان نادى سيراميكا نجح فى التعاقد مع أحمد ياسر ريان، صباح اليوم، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وذلك لتدعيم خط هجوم الفريق فى الفترة المقبلة من مسابقة الدورى الممتاز، وشارك اللاعب فى المران بشكل كامل، وظهر بمستوى جيد، وحرص اللاعبون على الترحيب بزميلهم الجديد على طريقتهم الخاصة.

ويستعد فريق سيراميكا، لمواجهة المقاولون العرب، فى الخامسة مساء غد، الثلاثاء، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثالثة لمسابقة الدورى الممتاز.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الثامن فى جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعهم من خمس مباريات.