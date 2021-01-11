رمضان صبحى يتقدم بالهدف الأول لبيراميدز أمام دجلة فى الدقيقة 20

القاهرة - سامية سيد - تقدم رمضان صبحى لاعب بيراميدز بهدف فى شباك وادى دجلة بالدقيقة 20 من عمر المباراة المقامة حاليا باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الأسبوع السابع بالدورى الممتاز.

ويضم تشكيل بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: شريف إكرامي ، خط الدفاع: علي جبر - طارق طه - أحمد سامي - أحمد توفيق ،خط الوسط: نبيل دونجا - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - عبد الله السعيد ،خط الهجوم: جون أنطوى ،ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - عمر جابر - محمود حمادة - أحمد الشيخ - أحمد فتحي - دودو الجباس - إبراهيم عادل.

فيما يضم تشكيل وادى دجلة كلاً من.. محمد عبد المنصف في حراسة المرمى، في الدفاع: اسحاقو يعقوبو – خالد رضا – محمود مرعى – إيهاب المباركى، في الوسط: محمد عبد العاطى – أحمد مجدى – أحمد سعيد في الهجوم: محمد هلال – رودنى أنطوى - كالديرون.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد ثمانية نقاط بعدما لعب خمسة مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلهم وخسر مباراة وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف ، فيما يحتل وادى دجلة المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وخسر مباراتين وسجل لاعبيه خمسة أهداف وتلقت شباكه ستة أهداف.