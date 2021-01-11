شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا للاعبى الأهلي قبل مباراة الإنتاج الحربى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الأهلى، سلبية المسحة الطبية التى أجراها الفريق أمس استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر إقامتها مساء غدٍ الثلاثاء، فى إطار منافسات الجولة السابعة لبطولة الدورى الممتاز، وأجرى اللاعبون والجهاز الفنى تحليل «رابيد تيست» أمس، وفقا للبروتوكول الطبى المتبع قبل المباريات الرسمية، فى ظل التعايش مع فيروس كورونا.

كما أعلن طبيب الأهلي، سلبية المسحة الطبية الثانية التى أجراها مروان محسن مهاجم الفريق، والتأكد من جاهزيته طبيا للمرحلة المقبلة، وقال طبيب الأهلى أن مروان محسن خضع لمسحة أولى؛ جاءت نتيجتها سلبية، وتم إجراء مسحة ثانية له كجراء احترازي؛ للاطمئنان على جاهزيته من الناحية الطبية بشكل نهائي، وجاءت نتيجتها سلبية أيضا.

ويخضع مروان محسن لبرنامج تأهيلى مصغر لتجهيزه للمرحلة المقبلة، حيث خاض اللاعب جلسة فى «الجيم»، ثم استكمل برنامجه التأهيلى بالجرى حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي.

ويؤدى الأهلى مرانه الأخير عصر اليوم، حيث يعلن المدير الفنى بيتسو موسيمانى قائمة الفريق التى تدخل فى معسكر مغلق؛ استعدادا لمواجهة الإنتاج.