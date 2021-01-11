شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. الوثب رحلة لعبة من الإغريق إلى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الوثب هو أحد الرياضات التى ظهرت أيام الإغريق، حيث كانوا بحاجة لعبور الأنهار والخنادق والحواجز التى تعترض طريقهم أثناء الحرب والسلم، وتهدف للقفز لأبعد مكان وتطورت رياضة الوثب وانتشرت حتى وصلت إلى المشاركة فى دورة الالعاب الأولمبية.

ولرياضة الوثب 3 أنواع هى القفز العالى والقفز بالعصى بالإضافة إلى القفز الثلاثى، يبدأ الوثب بالجرى أولاً فى المكان المخصص مع تزايد تدريجى فى السرعة، حيث تمنح للقافز قدرة أكبر على دفع الجسم اٍلى الأمام، ويجب على المتنافس ألا يرجع أى خطوة للوراء بعد القفز.