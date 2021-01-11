شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أمير مرتضى منصور بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجري أمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق على فريق الكرة بنادي الزمالك، بعض الفحوصات الطبية بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، وأثبتت إصابته بكورونا، وقام بإجراء مسحة طبية جديدة ليتأكد من الإصابة بالفيروس حيث يخضع الآن للعزل المنزلي.

من ناحية أخرى، غادرت منذ قليل بعثة فريق الزمالك القاهرة متوجهة إلى الإسكندرية، استعدادًا لإقامة معسكر مواجهة المصري البورسعيدي بالدوري الممتاز، حيث يلتقي الفريق مع المصري البورسعيدي في المباراة المقرر لها غدا، الثلاثاء، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.

واختار البرتغالى جايمى باتشيكو 22 لاعبًا فى قائمة الفريق التى توجهت منذ قليل إلى الإسكندرية، وتضم القائمة كلاً من..

حراسة المرمى: محمد أبوجبل – محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبدالغني – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح – وعبدالله جمعة – أحمد عيد

خط الوسط: طارق حامد – يوسف إبراهيم "أوباما" – كريم بامبو - إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمد أوناجم – محمود عبدالرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي - إسلام جابر - حسام أشرف

خط الهجوم: عمر السعيد - أسامة فيصل – حسين فيصل

وتشهد القائمة استمرار استبعاد الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب الوسط، ومصطفى محمد مهاجم الفريق لأسباب فنية، كما يغيب محمد أشرف روقا بسبب إصابته بفيرس كورونا.

ومن المقرر أن يتوجه فريق الزمالك إلى برج العرب، عقب التدريب الجماعى الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة منذ قليل.