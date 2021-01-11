شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف سبب استبعاد حازم إمام من مواجهة المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الحليم على، مدير الكرة بالفريق الأول لنادى الزمالك، عن سبب استبعاد حازم إمام من قائمة الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها غدا الثلاثاء بالجولة السابعة للدوري الممتاز، موضحًا أن ضغط المباريات هو سبب استبعاد اللاعب من قائمة الفريق لمواجهة المصرى.

وقال عبدالحليم لموقع الزمالك الرسمى، إن حازم إمام قدم مباراة قوية أمام طلائع الجيش، وفضل الجهاز الفني استبعاده من لقاء المصري خوفا من تعرضه للإرهاق، خاصة أن الفارق بين المباراتين 72 ساعة فقط.

وغادرت منذ قليل بعثة فريق الزمالك، القاهرة، متوجهة إلى الإسكندرية، استعدادًا لإقامة معسكر مواجهة المصري البورسعيدي، واختار البرتغالى جايمى باتشيكو 22 لاعبًا فى قائمة الفريق التى توجهت منذ قليل إلى الإسكندرية، وتضم القائمة كلاً من..

حراسة المرمى: محمد أبوجبل – محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبدالغني – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح – وعبدالله جمعة – أحمد عيد

خط الوسط: طارق حامد – يوسف إبراهيم "أوباما" – كريم بامبو - إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمد أوناجم – محمود عبدالرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي - إسلام جابر - حسام أشرف

خط الهجوم: عمر السعيد - أسامة فيصل – حسين فيصل

وتشهد القائمة استمرار استبعاد الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب الوسط، ومصطفى محمد مهاجم الفريق لأسباب فنية، بالإضافة لحازم إمام، كما يغيب محمد أشرف روقا بسبب إصابته بفيرس كورونا.