غياب 3 لاعبين وعودة هاني وربيعه لقائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي ورمضان حسن:

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي في الجولةالسابعة من بطولة الدوري، والمقررة في تمام السابعة والنصف مساء الثلاثاء، على ملعب الأهلي WE السلام.

وشهدت القائمة عودة محمد هاني، ورامي ربيعه، بعد تعافيهما من فيروس كورونا، فيما يغيب الثلاثي عمرو السولية، ومروان محسن، بعد غيابهما الفترة الأخيرة جراء إصابتهما بفيروس كورونا، ومحمود وحيد بسبب الإصابة.

وضم موسيماني 22 لاعبا لقائمة المباراة، والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني، وأحمد رمضان بيكهام، ‏وبدر بانون، ورامي ‏ربيعة، وسعد سمير، وياسر ابراهيم، وأيمن أشرف، وعلي ‏معلول،

الوسط:حمدي فتحي، وأكرم توفيق، وأليو ديانج.

وسط الهجوم: محمود كهربا، وليد سليمان، وحسين الشحات، وطاهر محمد طاهر، ومحمد مجدي أفشة.

الهجوم: محمد شريف، وصلاح محسن، والتر بواليا.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 13 نقطة بالتساوي مع الزمالك، فيما يحل الإنتاج في المركز الـ16 برصيد 4 نقاط.