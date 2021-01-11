أستراليا تفتح ذراعيها للثنائي المصري.. هل يُكتب تاريخ جديد للتنس في جراند سلام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

تقدم الثنائي المصري محمد صفوت وميار شريف خطوة جديدة في مشوارهما ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات جراند سلام، بعدما تفوقا على منافسيهما في الدور التمهيدي الأول من البطولة.

محمد صفوت بدأ مشواره في البطولة أمس، الأحد، بالفوز على البلجيكي أرثر دي جريف، قبل أن تلحق به ميار شريف اليوم، الإثنين، بانتصار على أكيكو أوماي من اليابان.

البطولة الكبرى تقام على مرحلتين منفصلتين، الأولى هي الجارية حاليًا لتصفية اللاعبين في الأدوار التمهيدية، وتستمر لمدة أربعة أيام انتهى نصفهم، ويتبقى المثل خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.

وتأهلت ميار شريف -المصنفة رقم 16 في الأدوار التمهيدية و128 عالميًا- إلى الدور الثاني من التصفيات، لتدخل في مواجهة مع الأمريكية جراس مين -المصنفة 247 عالميًا- ظهر الثلاثاء.

بينما سيلعب محمد صفوت -المصنف رقم 31 في الأدوار التمهيدية و153 عالميًا- في مواجهة ضد البلجيكي كيمر كوبيجانز -المصنف رقم 175 عالميًا- يوم الثلاثاء أيضًا.

الثنائي المصري ما زال أمامه مرحلتين للتواجد في الأدوار الرئيسية والنهائية لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، حيث أن انتصارهما في مباراتي الثلاثاء سيضعهما في مرحلة التأهيل الأخيرة التي تقام مبارياتها يوم الأربعاء.

وفي حالة نجاح صفوت وميار في تجاوز الأدوار التمهيدية كاملة، فإنهما سينطلقان للعب في الأدوار الرئيسية التي تقام مبارياتها في الفترة من 8 وحتى 21 من شهر فبراير القادم.

وسيكون لانتصارات الثنائي في الأدوار التمهيدية أثرًا على تصنيفهما العالمي، حيث يحصل الفائز في مباراة الدور التمهيدي الثاني من فئة الرجال على 8 نقاط، و16 نقطة للفوز في التمهيدي الثالثة، مع 25 نقطة إضافية للتأهل.

ويحصل الفائز في مسابقة الرجال أيضًا على 10 نقاط في حالة فوزه بدور الـ128، و45 نقطة بعد دور الـ64، 90 نقطة في دور الـ32، 180 نقطة في دور الـ16، 360 نقطة لربع النهائي، 720 نقطة لقبل النهائي و1200 نقطة للنهائي مع 2000 نقطة لحصد اللقب.

أما في فئة السيدات، فتحصل الفائزة في التمهيدي الأول على نقطتين، و20 نقطة للتمهيدي الثاني، 30 نقطة للتمهيدي الثالث، مع 40 نقطة إضافية للتأهل إلى الأدوار الرئيسية.

وتحصل الفائزة على 10 نقاط في حالة الفوز بدور الـ128، ثم 70 نقطة لدور الـ64، 130 نقطة لدور الـ32، 240 نقطة لدور الـ16، 430 نقطة لدور ربع النهائي، 780 نقطة لقبل النهائي، 1300 نقطة لدور النهائي و2000 نقطة إضافية في حالة الفوز باللقب.