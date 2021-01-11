"العودة لاستاد القاهرة".. مواعيد مباريات الزمالك بالدوري حتى الجولة الـ14

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد مباريات الدوري الممتاز لهذا الموسم حتى الجولة الـ14.

ويلعب الزمالك أمام نظيره المصري مساء الثلاثاء بالجولة الـ7 لمسابقة الدوري والتي تحددت في وقت سابق.

ووفقاً لجدول لجنة المسابقات، سوف يعود الزمالك لملعبه استاد القاهرة بداية من مباراة الاتحاد في الجولة الـ12 للمسابقة.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك يوم الثلاثاء 19 يناير أمام الجونة بملعب استاد بتروسبورت مباراة الجولة الـ8 الساعة الخامسة مساء.

ويطير الزمالك لمواجهة أسوان بملعب استاد أسوان يوم السبت 23 يناير بالجولة الـ9 الساعة الخامسة مساء.

ويستضيف الزمالك في بتروسبورت نظيره مصر المقاصة بالجولة الـ10 يوم الخميس 28 يناير الساعة السابعة والنصف مساء.

ويواجه الزمالك في الجولة الـ11 نظيره غزل المحلة بملعب الأخير يوم الثلاثاء 2 فبراير الساعة الخامسة مساء.

ويستضيف ملعب استاد القاهرة مباراة الزمالك والإتحاد السكندري بالجولة الـ12 في الساعة السابعة والنصف يوم 7 فبراير.

وفي الجولة الـ13 يلعب الزمالك مع الإسماعيلي الساعة السابعة والنصف يوم 17 فبراير بملعب استاد القاهرة.

وتقام مباراة الزمالك ووادي دجلة في ملعب استاد "الأهلي WE السلام" الساعة السابعة والنصف يوم 1 مارس بالجولة الـ14.