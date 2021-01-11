3 مواجهات قبل المونديال.. مواعيد مباريات الأهلي حتى الجولة الـ14

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

تقرر أن يخوض الأهلي 3 مباريات في مسابقة الدوري الممتاز الموسم الحالي قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية التي من المقرر أن تنطلق يوم 1 فبراير في العاصمة القطرية الدوحة، بعدما تُوج بطلاً لدوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي يوم 12 مارس مباراة الإنتاج الحربي بالجولة السابعة لمسابقة الدوري، والتي حُدد موعدها في وقت سابق.

وحددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات الدوري الممتاز حتى الجولة الـ14 من المسابقة.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي 3 مباريات قبل السفر للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويلعب الأهلي أمام البنك الأهلي بملعب ستاد المكس بالإسكندرية يوم 17 يناير مباراة الجولة الـ8 في الساعة الخامسة مساءً.

ويستضيف الأهلي يوم 21 يناير نظيره المقاولون العرب بملعب ستاد "الأهلي WE السلام" ضمن الجولة الـ9 لمسابقة الدوري في الساعة الخامسة مساءً.

ويواجه الأهلي في الجولة الـ10 بملعب ستاد 30 يونيو، بيراميدز في الساعة السابعة والنصف يوم 26 من شهر يناير.

ولن يلعب الأهلي أي مباراة في الدوري بعد ذلك لحين انتهاء منافسات كأس العالم للأندية.

ويستأنف الأهلي مبارياته في الدوري بعد مونديال الأندية يوم 16 فبراير بمواجهة سموحة في ستاد "الأهلي WE السلام" في لقاء مؤجل من الجولة الـ11 الساعة 5 مساءً.

ويواجه الأهلي يوم 28 فبراير نظيره طلائع الجيش بملعب ستاد "الأهلي WE السلام" الساعة السابعة والنصف ضمن الجولة الـ14 لمسابقة الدوري.

ويلعب يوم 10 مارس أمام الإسماعيلي في ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية في لقاء مؤجل من الجولة الـ12 الساعة السابعة والنصف مساءً.

وتقرر خوض الأهلي مباراته المؤجلة من الجولة الـ13 لمسابقة الدوري أمام إنبي بملعب ستاد بتروسبورت يوم 22 أبريل.