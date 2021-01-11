مصدر بالزمالك يكشف لمصراوي سبب غياب حازم إمام عن مباراة المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

أكد مصدر بنادي الزمالك، أن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، قرر إراحة حازم إمام ظهير أيمن الفريق وعدم خوضه لقاء المصري البورسعيدي.

ويلتقي الزمالك بنظيره المصري، غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع السابع بدوري we المصري.

وغاب حازم إمام عن قائمة الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي.

وقال مصدر بنادي الزمالك في تصريحات خاصة لمصراوي: "باتشيكو فضَل إراحة حازم إمام وعدم خوضه مباراة المصري البورسعيدي في ظل ضغط المباريات ببطولة الدوري".

وأتم المصدر -الذي رفض ذكر اسمه-: "اللاعب سليم ولم يتعرض للإصابة ولكن المدرب فضل راحته".