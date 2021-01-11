مواعيد مباريات الأهلي من الجولة الثامنة حتى الرابعة عشر بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد مباريات الأهلي القادمة من الجولة الثامنة حتى الرابعة عشرة، من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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ويواجه الأهلي نظيره البنك الأهلي في الجولة الثامنة، يوم الأحد 17 يناير على استاد حرس الحدود، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وفي الجولة التاسعة، يلتقي الأهلي مع المقاولون العرب، يوم الخميس 21 يناير، على استاد السلام، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

أما الجولة العاشرة فستشهد مواجهة الأهلي أمام بيراميدز، يوم الثلاثاء 26 يناير، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

وفي الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري سيواجه الأهلي نظيره سموحة،

يوم الثلاثاء 16 فبراير، على استاد السلام، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

أما الجولة الثانية عشرة فسيلتقي فيها الأهلي مع الإسماعيلي يوم الأربعاء 10 مارس، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

وفي الجولة الثالثة عشرة يواجه الأهلي نظيره إنبي، على استاد بتروسبورت يوم الخميس 22 أبريل.

فيما سيواجه الأهلي نظيره طلائع الجيش ضمن الجولة الرابعة عشرة، يوم الأحد 28 فبراير، على استاد السلام، في تمام الساعة السابعة والنصف.

موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم

بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم عصر اليوم، الاثنين، على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الجوانب الفنية والخططية بشكل عملي، وشرح طريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها خلال المباراة.

ويبحث الأهلي عن استكمال انطلاقته القوية في بطولة الدوري الممتاز، خلال مواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها مساء غدٍ.

مران خططي للأهلي قبل مباراة الإنتاج الحربي

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم

بالنادي، على الجانب الخططي وطريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها خلال مواجهة الإنتاج في المران الختامي الذي أقيم عصر اليوم الاثنين على ملعب التتش.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق على تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة، ومنح تعليمات خاصة في الشق الهجومي.

ويواجه الأهلي فريق الإنتاج الحربي مساء غدٍ، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة في بطولة الدوري الممتاز.