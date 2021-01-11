وزير الرياضة يتابع مع غرفة عمليات المونديال وصول المنتخبات وإجراءات الاستقبال ودخول الفقاعة

ياسر رشاد - القاهرة - تابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة اليوم غرفة عمليات بطولة العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 دولة.

اقرأ أيضًا .. وصول الأرجنتين والكونغو للمشاركة في مونديال اليد

وخلال متابعة سير العمل بالغرفة شدد وزير الشباب والرياضة أن غرفة عمليات بطولة العالم لكرة اليد يجب أن يتواصل عملها خلال الفترة المقبلة وحتى انتهاء البطولة على مدار 24 ساعة وذلك بغرض التدخل الفورى لحل أية

مشكلات وتوفير كافة الإمكانات سواء فيها يتعلق بالعملية التنظيمية فى الصالات المستضيفة للمنافسات أو فنادق الإقامة أو وسائل الانتقالات الخاصة بالفرق والمتطوعين واللجان الفنية والإدارية المشاركة فى تنظيم المونديال.

وأكد وزير الرياضة على ضرورة قيام غرفة العمليات بالتواصل مع كافة لجان التشغيل والمتابعة في الصالات الخاصة بإستضافة المباريات وصالات التدريب والفنادق والمطارات وكل ما يتعلق بالمنتخبات والوفود الأجنبية فضلا عن

استمرار متابعة أ عمال التعقيم الخاصة لصالات التدريب والفنادق ووسائل الانتقالات

وشدد صبحي على اللجنة ضرورة العمل على مدار اليوم لتيسير العمل بسهلة ويسر وازالة أي عوائق أو مشكلات تحدث أثناء البطولة وذلك من خلال الجهات المعنية والمتواجد مندوبيها بغرفة العمليات.

وتقام بطولة كأس العالم لكرة اليد على 4 صالات وهي صالة استاد القاهرة الدولي، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة 6 أكتوبر، وصالة برج العرب بالإسكندرية، وكان وزير الشباب والرياضة أصدر قرارا بتشكيل غرفة عمليات بطولة كأس العالم لكرة اليد برئاسة دكتور أحمد الشيخ وعضوية مندوبي الوزارات المعنية والمشاركة في أعمال بطولة العالم لكرة اليد.