رمضان صبحي يضع بيراميدز في المقدمة أمام دجلة بالشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم فريق بيراميدز على نظيره وادي دجلة بهدف نظيف في الشوط الأول من اللقاء المقام حاليًا باستاد الدفاع الجوي والمؤجل من الجولة الثالثة للدوري الممتاز.

سجل الهدف الوحيد رمضان صبحي في الدقيقة 20.

ويحتل بيراميدز قبل اللقاء، المركز السادس بـ8 نقاط، بينما يأتي وادي دجلة في المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط

فقط.

تشكيل بيراميدز ودجلة:

جاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: علي جبر - طارق طه - أحمد سامي - أحمد توفيق.

خط الوسط: نبيل دونجا - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - عبدالله السعيد.

خط الهجوم: جون أنطوي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - عبدالله بكري - عمر جابر - محمود حمادة - أحمد الشيخ - أحمد فتحي - دودو الجباس - إبراهيم عادل.

جاء تشكيل دجلة كما يلي:

حراسة المرمى: محمد عبدالمنصف.

خط الدفاع: يعقوبو - خالد رضا - محمود مرعي - إيهاب المباركي.

خط الوسط: أحمد مجدي - محمد عبدالعاطي - أحمد سعيد.

خط الهجوم: محمد هلال - كاليدرون - رودني أنطوي.