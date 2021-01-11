السر وراء رفض سلمان الفرج تجديد عقده مع الهلال السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر اللاعب السعودي سلمان الفرج قائد فريق الهلال محركات البحث العالمية جوجل، بعد أن رفض تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل، بسبب قلة المقابل المادي المعروض، ويملك سلمان الفرج صاحب الـ 31 عاماً، حرية التفاوض مع أى نادِ منذ منتصف ديسمبر الماضي، خاصة أن عقده ينتهى في يونيو 2021.

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في الأيام الماضية تواصل مسئولي الهلال السعودي مع بعض الأشخاص المقربين من الفرج لبحث تجديد عقده لكنه لم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن، ورفض قائد الهلال التجديد.

السر وراء رفض قائد نادي الهلال في رفض العرض المالي المقدم من جانب إدارة النادي، وعدم تجديد عقده، هو شعوره بأنه لا

يناسب تاريخه مع الزعيم، موضحة أن سلمان الفرج توصل لاتفاق مع الهلال حول مدة العقد فى ديسمبر الماضي، لكن المقابل المادى يبقى محل خلاف بين الطرفين.

وكان نادي النصر السعودي قدم عرضًا ماليًا أعلى من الهلال للفرج بزيادة 3 ملايين ريال عن عرض الأزرق وفقًا للصحيفة، مما يعني أن الهلال مطالب بتقديم عرض أعلى وأكبر من النصر للحفاظ على فرص بقاء قائده في صفوفه.

وسينتهي عقد الفرج الحالي مع الهلال في يونيو 2021، مما يعني أن قائد الهلال يحق له التفاوض والانضمام لأي ناد دون الرجوع لـ الهلال خلال الفترة

الحالية.

سلمان الفرج تُوج بـ دوري المحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2019/2020 إضافة للفوز بـ دوري أبطال آسيا عام 2019

وفي وقت سابق، نشر الإعلامي والناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل، صورة حديثة لـ سلمان الفرج قائد الهلال حيث حضر الأخير حفل زواج أحد أصدقائه.

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وعلق المريسل على الصورة بشكل مثير للجدل قائلًا: " الحمد لله على سلامة الكابتن الفرج الذي لم يستطع مرافقة بعثة الأزرق لمواجهة الباطن، التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق بسبب إصابته بالإنفلونزا، حسب تأكيدات بعض المصادر الإعلامية حيث شوهد أول أمس السبت في حفل زواج أحد أصدقائه".

وجاء تعليق المريسل كعتاب لقائد الهلال بسبب عدم التزامه بالإجراءات الاحترازية إضافة لتواجده في تجمعات وعدم الحرص على مسافة التباعد الاجتماعي.

يتصدر الهلال ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 25 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الشباب الوصيف برصيد 22 نقطة.