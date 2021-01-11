مستندات.. مركز شباب تلا يقيم جنحة مباشرة ضد وزير الرياضة

ياسر رشاد - القاهرة - قام الدكتور نهاد حجاج المستشار القانوني بصفته وكيلا لمركز شباب تلا بإقامة جنحة مباشرة ضد وزير الشباب والرياضة ، الدكتور أشرف صبحي لعدم تنفيذ حكم محكمة نجلس الدولة الصادر بشأن مجلس إدارة المركز .

وتحددت جلسة ٢٤ أبريل ٢٠٢١ لنظر تلك الجنحة.

وقال حجاج لـ "الوفد" أنه أقام الجنحة ضد وزير الرياضة تأسسياً على انه بتاريخ 29/11/2020 تحصل على حكماً قضائياً أصدرته محكمة مجلس الدولة بالقاهرة في الطعنيين أرقام 52023 لسنة 74 ق , 11269 لسنة 75 قضاء إداري القاهرة وجاء منطوقه على النحو الأتي :-

(حكمت المحكمة بقبول الدعويين شكلا , وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار اخصها أحقية مركز شباب تلا في حضور الجمعية غير العادية بالاتحاد المصري لكرة القدم المحدد لها يوم 29/11/2020 وذلك على النحو الموضح بالأسباب والزمت الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وبإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء ) ، وتم انذار السيد الوزير علي يد محضر بتاريخ 21 ديسمبر 2020 لتنفيذ

الحكم سالف البيان الا انه رفض تنفيذ الحكم دون سند من القانون او الواقع وخالف نص المادة رقم 123 من قانون العقوبات والتى تنص علي:-

((يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.

كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف)).

وأتم بأنه طلب في ختام الجنحة:- بتوقيع أقصى العقوبة الواردة بالمادة أرقام (123) من قانون العقوبات وهي الحبس والعزل من وظيفته مع التعويض.