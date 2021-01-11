تعرف على مواعيد مباريات الزمالك من الجولة 8 حتى الجولة 14 بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن جدول مباريات الدوري الممتاز بداية من الجولة الثامنة، وحتى الجولة الـ14، وجاءت ترتيب جدول مباريات الزمالك كالتالي :

الجولة الثامنة : الجونة 19 يناير – استاد بتروسبورت

الجولة التاسعة : أسوان 23 يناير

– استاد أسوان

الجولة العاشرة : مصر للمقاصة 28 يناير – استاد بتروسبورت

‏الجولة الـ11 : غزل المحلة 2 فبراير – استاد غزل المحلة

الجولة الـ12 : الاتحاد 7 فبراير – استاد

القاهرة

‏مؤجلات الجولة الـ13: الإسماعيلي 17 فبراير – استاد

القاهرة

الجولة الـ14: وادي دجلة 1 مارس – استاد السلام

جدير بالذكر أن الزمالك يلتقي مع مولودية الجزائر في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا أحد يومي 12-13 فبراير المقبل، بينما يخوض الجولة الثانية 23 من نفس الشهر أمام تونجيث السنغالي.