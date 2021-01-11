اخبار السعودية | محترف النصر السابق يرد الجميل لأهالي مسقط رأسه

كشف محترف النصر السعودي السابق، أحمد موسى، أنه سيقوم بتأسيس مدرسة ذات مستوى عالمي في ولايو بلاتو النيجيرية، ليستمر في أعماله الخيرية ومشاركته مجتمعيا في بلاده.

ويرغب أحمد موسى في رد الجميل لأهل مسقط رأسه، ولاية بلاتو، مما جعل مهاجم النصر السابق يحظى بإشادة كبيرة من المتابعين، بعد أن كشف عن الأمر من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”.

وقال الدولي النيجيري “أنا لست جاهلًا بالحاجة إلى رد الجميل لمجتمعي الرائع ولهذا السبب أنا متحمس للإعلان عن بدء مشروع مدرسة M&S الدولية في ولاية بلاتو”.

وكان محترف النصر السابق قد تبرع بمبلغ مالي كبير منذ أيام من أجل تطوير كرة القدم الشعبية في ولاية جوس، وهو أول نيجيري يسجل أكثر من مرة في إحدى مباريات كأس العالم، بعد أن سجل هدفين أمام الأرجنتين في كأس العالم 2014 وأيسلندا في 2018.

جدير بالذكر أن أحمد موسى حضر إلى النصر السعودي صيف عام 2018، قادمً من ليستر سيتي بصفقة قياسية تخطت 16 مليون يورو، وحصد مع العالمي على بطولة الدوري السعودي وكأس السوبر، لكن مع اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قررت الإدارة النصراوية فسخ عقده بالتراضي.