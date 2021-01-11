فيديو يوتيوب | شاهد اهداف بيراميدز ووادي دجلة في الدوري المصري We (السعيد يصنع وصبحي يسجل)

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة “بيراميدز ووادي دجلة” في إحدى مباريات اليوم الاثنين 11-1-2021 ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

الدقيقة 20″ هدف تقدم بيراميدز عن طريق “رمضان صبحي” من صناعة عبدالله السعيد.

قصة الهدف | عبدالله السعيد مرر كرة بينية على طبق من فضة داخل منطقة الجزاء وضع بها رمضان صبحي امام المرمي الذي سددها بخارج القدم على يمين عبد المنصف.

ينقل بث المباشر مباراة “بيراميدز ووادي دجلة” على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “محمد الغياتي”.

وتقام مباراة بيراميدز ووادي دجلة على ملعب الدفاع الجوي، بإدارة من الحكم الدولي المصري “جهاد جريشة”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

أخفق نادي بيراميدز في تحقيق الفوز للمرة الثالثة هذا الموسم في الدوري المصري عندما تعادل سلبيًا في الجولة الماضية مع “البنك الاهلي”، ليصل إلى التعادل الثاني وخسر مباراة واحدة وكانت في الجولة الأولى أمام “الاتحاد السكندري”، فيما حقق الفوز في مباراتين.

ويتواجد بيراميدز في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، وفي حالة تحقيقه الفوز اليوم سيرتقي إلى المركز الرابع وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثالث “الجونة”، وبفارق نقطتين عن الصدارة التي يتواجد فيها “الاهلي والزمالك” مع إمتلاك الثنائي مباراة مؤجلة.

على الجانب الآخر، لم يتذوق نادي وادي دجلة طعم الفوز في آخر 3 مباريات في الدوري المصري، حيث خسر أمام سموحة، وتعادل مع “الاهلي“، قبل ان يتعرض لخسارة جديدة في الجولة الماضية على يد “إنبي”.

ويقبع وادي دجلة في المركز 15 برصيد 5 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن مناطق الهبوط، وسيسعى اليوم إلى تحقيق فوزه الثاني في الدوري المصري والذي سيضمن له الصعود 7 مراكز في جدول الترتيب.

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هدف تقدم بيراميدز “رمضان صبحي”

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