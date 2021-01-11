تأجيل مباراتين جديدتين في الدوري الإنجليزي والسبب كورونا

أكد الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، تأجيل مباراة أستون فيلا ضد توتنهام هوتسبير، التي كانت ستقام بعد غد الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من البريميرليج.

فيما ذكر الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، أنه تم تأجيل مباراة أستون فيلا ضد توتنهام، بسبب تفشي فيروس كورونا بين صفوف لاعبي الفيلانز، وكذلك بين عدد كبير من موظفي النادي.

وجاء في البيان: “لم يكن هناك أي خيار سوى إعادة جدولة المباراة لتقام في وقت آخر، خاصة وأن الأولوية تذهب لصحة اللاعبين والموظفين”.

وأضاف: “نتيجة لإعادة جدولة المباراة، سيلعب توتنهام مباراة فولهام المؤجلة من 30 ديسمبر الماضي من الجولة السادسة عشر، في موعد مواجهة أستون فيلا، مساء الأربعاء القادم”.

وذلك يعني أن توتنهام سيواجه فولهام بدلًا من أستون فيلا، مساء الأربعاء القادم.

وهو ما أدى إلى اتخاذ رابطة الدوري الإنجليزي لقرار بتأجيل مباراة تشيلسي وفولهام، التي كان مقرر إقامتها الجمعة القادمة، على أن يتم إقامتها يوم السبت المقبل.

وذلك ليحصل فريق فولهام على مدة راحة كافية بعد مواجهة توتنهام مساء الأربعاء.