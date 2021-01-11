ميلان يقترب من حسم أولى صفقات الميركاتو الشتوي

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اقترب نادي إيه سي ميلان الإيطالي من حسم أولى صفقاته بالميركاتو الشتوي خلال يناير الجاري.
ويحاول ميلان التعاقد مع أكثر من لاعب خلال الميركاتو الشتوي الجاري، ليستطيع الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث يتصدر الروسونيري حاليًا المسابقة بفارق ثلاث نقاط فقط عن غريمه المحلي الإنتر.
وأكدت شبكة سكاي سبورتس إيطاليا، أن ميلان اقترب بقوة من التعاقد مع نجم وسط تورينو الإيطالي، “سواليهو ميتي” خلال الميركاتو الشتوي الحالي.
حيث ذكرت النسخة الإيطالية من شبكة سكاي سبورتس، أن ميلان يتفاوض حالياً مع تورينو من أجل التعاقد مع سواليهو ميتي، لتعزيز خط وسط الفريق في الفترة المقبلة.
وطبقًا لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، بدأت اتصالات إدارة ميلان للتعاقد مع ميتي خلال الأيام الماضية، لكن الروسونيري كثف مفاوضاته عقب تعرض متوسط ميدان الفريق، ساندور تونالي لإصابة خلال مواجهة تورينو في الدوري الإيطالي، مساء أول أمس السبت.
ووفقًا للتقارير، فإن ميلان سيضم الفرنسي سواليهو ميتي (26 عامًا) على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، مع إمكانية التعاقد معه بعد نهاية الموسم في الميركاتو الصيفي المقبل نظير عشرة ملايين يورو، وذلك بناءً على مستواه مع الفريق خلال فترة الإعارة.
ويدخل ميلان مبارياته حاليًا بلاعب وسط واحد فقط في قائمته، حيث يعاني الثنائي ساندرو تونالي وإسماعيل بن ناصر من إصابات عضلية، بينما أُصيب رادي كرونيتش بفيروس كورونا.
يذكر أن عقد سواليهو ميتي مع تورينو يمتد حتى يونيو 2023، وشارك مع الفريق الملقب بالجراناتا هذا الموسم في 16 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل هدفًا، وصناعة آخر.
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