تقرير | لماذا فشل نجم الهلال في الانتقال لأحد عمالقة أوروبا؟

يُعتبر محترف نادي الهلال السعودي، أندريه كاريلو، من أفضل اللاعبين في المنتخب البيروفي، وقد أدى مستواه في السنوات الأخيرة إلى ملاحظته من قبل العديد من الفرق على المستوى الأوروبي، لكن الكثير من الناس يتساءلون، لماذا لا يلعب كاريلو في فريق أوروبي كبير مثل لاعبين بيروفيين آخرين؟

وأعدت صحيفة “elfutbolero” البيروفية تقريرًا عن محترف الهلال وسبب عدم لعبه مع أحد الفرق الأوروبية الكبيرة، وقالت “عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تم فتح نقاش حول مسيرة كاريلو، وأشار الجميع إلى أن الدولي البيروفي يمكن أن يكون النجم الجديد لكرة القدم البيروفية إذا كان يملك وكيل أفضل. في كثير من الحالات، يصل لاعبو كرة القدم إلى فرق رائعة ليس فقط بسبب موهبتهم، ولكن بسبب الأشخاص الذين يديرون حياتهم المهنية”.

وأضافت “عشاق محترف الهلال يعتقدون أنه يمكنه اللعب في فرق كبيرة في أوروبا مثل ريال مدريد وبرشلونة، ولكن عندما أعطى وكلاءه الأولوية للمال، قرروا انتقال البيروفي إلى دوري يتمتع بقدر كبير من القوة الإقتصادية ولكن بمستوى أقل في اللعب”.

وأضافت “هناك لاعبون آخرون لعبوا مع فرقًا رائعة في العالم دون ترك بصمة وهم مدينون بكل شيء لوكلائهم، كما كان الحال مثلًا مع عثمان ديمبلي الذي يعاني من إصابات كثيرة ولا يُظهر مستوى عالٍ من اللعب. ديمبلي لا يجب أن يستمر في برشلونة، لكن بفضل وكيله يواصل مسيرته مع أكبر الفرق الأوروبية”.

وأنهى المصدر البيروفي تقريره “مع مستوى كاريلو المميز، كان محترف الهلال قادرًا على الوصول إلى العديد من هؤلاء العظماء في العالم، لكن عشاق اللاعب يلومون وكلاءه الذين فشلوا أن يجعلوا اللاعب جزءًا من أحد عمالقة أوروبا، وأن تكون حياته المهنية تشبه مسيرة كلاوديو بيزارو أو جيفرسون فارفان أو باولو غيريرو”.

وكان كاريلو قد حضر إلى الهلال صيف عام 2018، واستطاع التتويج مع فريقه ببطولة دوري أبطال آسيا، وكأس السوبر السعودي، والدوري السعودي، وكأس الملك، وهو من أهم الأسماء في تشكيلة المدرب رازفان لوشيسكو.