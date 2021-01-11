اخبار السعودية | آل الشيخ يصدم جماهير الاتحاد!

تلقت جماهير الاتحاد السعودي، خلال الساعات الماضية، نبأ غير سار، بغياب أحد أعمدة الفريق عن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية”.

وأكد مدير البطولة العربية، طلال آل الشيخ، أن المدافع أحمد حجازي سيغيب عن اللقاء بسبب حصوله على إنذارين، وقال “الاتحاد تقدم بطلب للحصول على استثناء لمشاركة حجازي في المباراة، ولكن تم رفضه. المادة 6 من لائحة البطولة تنص على أنه لا يمكن التدخل في قرارات الحكم”.

وأوضح في تصريحات تليفزيونية أن الموعد الخاص بإقامة مباراة النهائي لم يتم تحديده حتى الآن، ولكن هناك محاولات من أجل إقامته في النصف الثاني من شهر فبراير المقبل.

وكان الاتحاد قد فاز على الشباب بهدفين مقابل هدف في إياب الدور نصف النهائي من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي (2-2)، في الرياض، ليعبر النمور، إلى المباراة النهائية، بمجموع المباراتين.

وانضم أحمد حجازي إلى الاتحاد في صيف 2020 على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادمًا من وست بروميتش ألبيون، واستطاع في فترة وجيزة الحصول على محبة وإحترام الجماهير الاتحادية بفضل مستوياته المميزة.