السوق السعودي | تركي آل الشيخ يدعم انتقال كينو إلى الهلال

أكدت تقارير صحفية أن نادي الهلال السوداني يرغب في تدعيم صفوفه بلاعبين من العيار الثقيل خلال الميركاتو الشتوي الحالي من أجل المنافسة القوية في بطولة دوري أبطال أفريقيا العام الحالي.

ووفقًا لما أوردته صحيفة “كفر ووتر” السودانية فإن رئيس هيئة الترفيه السعودية ورئيس الهلال الشرفي، تركي آل الشيخ، رشح بعض اللاعبين للانتقال إلى الفريق السوداني، من بينهم البرازيلى كينو لاعب بيراميدز السابق.

وأضاف المصدر “هناك لاعبين برازيليين تم عرضهما على الهلال ويتم التشاور حول تسجيلهما للهلال بعد رفع قائمة الفريق إلى 40 لاعبًا بينهم خمسة أجانب في حالة موافقة الاتحاد السوداني لكرة القدم“.

وكان الهلال قد وقع في مجموعة نارية في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يتواجد مع مازيمبي الكونغولي وصن داونز الجنوب افريقي وشباب بلوزداد الجزائري.

وتنطلق مباريات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2021 في 12 فبراير 2021 بالجولة الأولى، وستنتهي بالجولة السادسة في 10 أبريل 2021.

وأعلن رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، قبوله رئاسة نادي الهلال السوداني الشرفية بعد تلقيه خطابًا من إدارة النادي، مؤكدًا أنه سيسعى ببذل كل ما بوسعه لرفع اسم النادي وتحقيق أماني محبيه.