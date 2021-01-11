السوق السعودي | القحطاني يتهم إدارة الهلال بـ “الجحود” بسبب تصرفها مع الفرج

أبدى الناقد الرياضي السعودي، خالد القحطاني، غضبه الشديد من الهجوم الذي يواجهه قائد نادي الهلال، سلمان الفرج، خلال الفترة الحالية، بسبب عدم توصله إلى اتفاق على تجديد عقده مع الزعيم، مؤكدًا أن اللاعب دائمًا ما أثبت انتماءه ووفاءه للبيت الهلالي.

وقال القحطاني من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “إعلاميا وجماهيريا ما يحدث مع سلمان الفرج “جحود” متكرر لا يعكس ما قدمه ويقدمه للهلال“.

وأضاف “عاصرت تفاصيل عقده الاول وعاصرت تفاصيل عقده الثاني.. الأخير تجاوز فيه عرض الجزيرة ونادي محلي عقد الهلال الحالي.. وجميعها تركها واختار الهلال، هذه رغبته التي لا يحتاج إلى تسريبات لإثباتها.. يحتاج أن يُنصف لا أكثر”.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن سلمان الفرج رفض العرض المالي المقدم من الهلال، بحجة أنه لا يحفظ تاريخه العريض مع النادي وإمكاناته الفنية الكبيرة، وأن سوق الانتقالات الصيفية شهد عقودًا عالية للاعبين أقل منه مستوى ومكانة، إضافة إلى لاعبين أجانب بعضهم لا يشارك بصفة أساسية مع الفريق.

وأوضحت صحيفة “الرياضية” السعودية أن عبد اللطيف الغنام، وكيل الفرج، يبحث مع إدارة الهلال تقريب وجهات النظر بين الطرفين، في ظل تصاعد الاتصالات من الوسطاء النصراويين، وأضافت “اتفق الهلاليون ووكيل اللاعب على مدة العقد، ولكن الفارق المادي ما يزال كبيرًا بين اللاعب والنادي، خاصة مع الرقم المقدم من الوسيط الأصفر. والذي يفوق عرض الهلال بثلاثة ملايين”.

ودخل سلمان الفرج الفترة الحرة من عقده التي تجيز له التوقيع لأي فريق دون العودة إلى ناديه، حيث ينتهي عقده مع الهلال يونيو المقبل.