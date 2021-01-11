الامارات | محمد صلاح يستعرض عضلات الـ "6 باك"

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يستعرض عضلات الـ "6 باك" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار اللاعب المصري وهداف الدوري الإنجليزي محمد صلاح الجدل بصورة نشرها على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي توتير، أظهر خلالها ما وصل إليه بعد تدريب شاق ورحلة احتراف ناجحة وبعد 4 سنوات في فريق ليفربول الإنجليزي كان فيها آخر 3 أعوام ضمن أفضل 10 لاعبين في العالم.

وكان محمد صلاح قد بدأ رحلة احترافه مبكراً وانتقل من سويسرا إلى إيطاليا وإنجلترا حتى استقر في ليفربول منذ عام 2017 ليصبح حديث العالم بعدها خاصة في موسمه الأول مع الفريق الذي حقق فيه كل شيء في كرة القدم، كما نجح في الفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي مع فريقه بعد غياب عقود عن أخر فوز لليفربول بلقب الدوري.

ونشر اللاعب المصري محمد صلاح صورة له أثناء التدريب في صالة الجيم يستعرض فيها عضلات جسمه وما وصل إليه من قوة لحجز هذا المكان الهام في الدوري الإنجليزي، وشهدت الصورة الكثير من ردود الأفعال معظمها كان في صالح اللاعب حيث أثنى المتابعين على ما قام به اللاعب من عمل واجتهاد حتى وصل إلى هذا الجسم المثالي للاعب كرة القدم.

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