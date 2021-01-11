الامارات | محمد صلاح لا يتصدر أولويات ليفربول.. وهذه حقيقة عرضي برشلونة ومدريد!

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح لا يتصدر أولويات ليفربول.. وهذه حقيقة عرضي برشلونة ومدريد! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزايد الحديث عن مستقبل النجم المصري محمد صلاح في ليفربول، وإمكانية انتقاله إلى أحد ناديي برشلونة أو ريال مدريد الإسبانيين، في وقت خرجت مواقع النادي وأنصاره لكشف حقيقة تلك العروض وترتيب "الفرعون" على قائمة أولويات النادي خلال الفترة المقبلة.

وقال موقع "ليفربول إيكو" الإنجليزي: "إن ليفربول لم يتلق أي عرض من الأندية التي ارتبطت بضم محمد صلاح من خلال وسائل الإعلام، إذ لديه عقد مع النادي يمتد حتى عام 2023".

وعلى الرغم من العقد الذي يشترط عليه البقاء إلا أن صلاح قال في تصريحات سابقة بأنه لا يستبعد الانتقال مستقبلاً إلى ريال مدريد أو برشلونة.

وأضاف الموقع: "لا يهتم مسؤولو ليفربول كثيراً بهذه الأنباء، ويعرفون أن ما قاله محمد صلاح كان في تصريحات لصحيفة إسبانية، والوقت لا يزال مبكراً للحديث عن مستقبله"، مشيراً إلى أن "ليفربول يسعى أولًا للحفاظ على البرازيلي فابيينو والهولندي فان دايك، ومن ثم يتم النظر لقضية محمد صلاح، خصوصاً أنه كانت هناك مفاوضات مع وكيله، لكنها متوقفة الآن".

يذكر أن محمد صلاح انتقل إلى ليفربول في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي.

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